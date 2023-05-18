Страны Африки выступили за перемирие на Украине и референдум в Донбассе

Страны Африки, которые выступили с мирной инициативой урегулирования украинского конфликта, перед тем, как посетить Москву и Киев, хотят получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе. Об этом сообщает Jeune Afrique со ссылкой на свои источники.

«Не может быть и речи о том, что они поедут туда ради туризма», — заявил президент независимой некоммерческой организации Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье.

Уточняется, что его компания занимается подготовкой визита африканских лидеров в Россию и на Украину.

По информации издания, французский предприниматель «находится в контакте» с заместителем главы МИД России Михаилом Богдановым, а госсекретарь США Энтони Блинкен способствовал взаимодействию между Оливье и президентом Украины Владимиром Зеленским.

18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что мирная миссия стран Африки по урегулированию конфликта на Украине посетит Россию, ее сроки согласовываются.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва готова рассмотреть предложения по урегулированию конфликта на Украине от стран Африки и Латинской Америки.