Путин встретился с главой Хабаровского края
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, в том числе местный опыт поддержки мобилизованных и членов их семей.
«Для СВО и нужд нашей армии мы наладили кое-какое производство. В первую очередь мы пошили десять тысяч спальных мешков, тысячу палаток», — рассказал Дегтярев.
16 мая глава государства в режиме видеоконференции провел встречи с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым.
До этого президент беседовал с нижегородским губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, а в апреле — с главой Ростовской области Василием Голубевым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.