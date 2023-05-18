Путин встретился с главой Хабаровского края

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Обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, в том числе местный опыт поддержки мобилизованных и членов их семей.

«Для СВО и нужд нашей армии мы наладили кое-какое производство. В первую очередь мы пошили десять тысяч спальных мешков, тысячу палаток», — рассказал Дегтярев.

16 мая глава государства в режиме видеоконференции провел встречи с главами Новосибирской и Амурской областей Андреем Травниковым и Василием Орловым.