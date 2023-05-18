Лавров оценил готовность США содействовать урегулированию украинского кризиса

США «не готовы на данном этапе» к конструктивным действиям для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы», - пояснил глава МИД России.

Он также отметил, что Украина используется как «послушный инструмент» для реализации стратегического курса Вашингтона на сохранение своей гегемонии и препятствование формированию многополярного мира.

Российские власти считают, что справедливое урегулирование на Украине возможно только через прекращение поставок Украине западного оружия, через признание новых регионов в составе РФ, демилитаризацию и денацификацию Украины. В МИД РФ отмечали, что для мирного разрешения конфликта Украина должна подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, улучшить положение русского языка и вернуть дружественные отношений с Москвой, а санкции против РФ необходимо отменить.