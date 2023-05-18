Лавров оценил готовность США содействовать урегулированию украинского кризиса
США «не готовы на данном этапе» к конструктивным действиям для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы», - пояснил глава МИД России.
Он также отметил, что Украина используется как «послушный инструмент» для реализации стратегического курса Вашингтона на сохранение своей гегемонии и препятствование формированию многополярного мира.
Российские власти считают, что справедливое урегулирование на Украине возможно только через прекращение поставок Украине западного оружия, через признание новых регионов в составе РФ, демилитаризацию и денацификацию Украины. В МИД РФ отмечали, что для мирного разрешения конфликта Украина должна подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, улучшить положение русского языка и вернуть дружественные отношений с Москвой, а санкции против РФ необходимо отменить.
При этом агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что власти США были недовольны инициативой президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию конфликта на Украине через посредничество Китая. В частности, Белый дом был раздражен тем, что французский лидер предложил свой план без предварительных консультаций с союзниками.