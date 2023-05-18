Посол США обвинила Россию в «историческом унижении» грузин

История взаимоотношений России и Грузии «полна нарушенных обещаний и унизительного давления» на грузин, заявила на конференции в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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По ее словам, «следует защитить Грузию от последней попытки России вернуть ее в свою тень».

«США и ЕС должны твердо стоять рядом с Грузией, как мы твердо поддерживаем Украину», – сказала она.

Дегнан заявила, что «Россия сеет в Грузии страх и паранойю, но грузинский народ сопротивляется неоимпериалистическим попыткам России».

Посол обвинила Россию в попытках «подорвать отношения США с народом Грузии, который видит себя частью Европы».

Она назвала несколько дат, которые, по ее мнению, отражают «унизительное» отношение России к Грузии.

Это год советизации Грузии – 1921, студенческих митингов в Тбилиси за конституционный статус грузинского языка – 1978, разгона Советской армии мирной демонстрации в Тбилиси, что привело к жертвам, – 1989, войны 2008, а также мартовских выступлений этого года против закона об иностранных агентах.