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Лавров рассказал о визите в Россию африканской миссии по Украине

Даты визита в Россию миссии африканских стран с мирной инициативой по Украине согласовывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Лавров рассказал о визите в Россию африканской миссии по Украине
© globallookpress.com

«Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе. Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня-начале июля», — сказал российский дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал визит в Москву делегации африканских стран для обсуждения мирного плана по Украине. По его словам, с такой инициативой выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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