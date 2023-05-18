Лавров заявил о решающих месяцах зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва согласилась продлить зерновую сделку с Украиной, ООН и Турцией еще на два месяца, «учитывая весь комплекс обстоятельств и обращение партнеров». При этом дипломат, отвечая на вопрос «Ленты.ру», подчеркнул, что эти два месяца «станут решающими».