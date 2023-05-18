Песков объяснил блокировку счетов финских представительств в России

Россия будет отвечать на недружественные действия других государств на основе принципов взаимности и адекватного реагирования. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос о введении ограничений на использование счетов для посольства и генконсульства Финляндии в России. Ранее о том, что их счета были заморожены, уже писала «Парламентская газета».

«Это не инициативный ход с российской стороны — мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия», — цитирует ТАСС Пескова.

Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа недружественные действия.