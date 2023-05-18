В Кремле заявили о готовности выслушать любые предложения по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова выслушать « с большим вниманием» любые предложения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Так Песков прокомментировал новости о мирной миссии стран Африки. Президент ЮАР Сирил Рамапоса ранее сообщил, что Москва и Киев согласились принять делегацию стран Африки, целью которой станет поиск мирного решения конфликта.
В делегацию войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Рамапоса подчеркивал, что Африка обеспокоена украинским кризисом, так как он напрямую влияет на страны регионы, вызывая рост цен на продукты и топливо.
Песков подтвердил, что Рамапоса в телефонном разговоре с Владимиром Путиным говорил о желании Африки способствовать урегулированию на Украине.
Как заявил представитель Кремля, Рамапоса отметил, что Африка как крупнейший континент считает необходимым «заявить свой голос в международных усилиях».
Песков отметил, что сроки визита миссии стран Африки в Россию согласовываются. Он планируется до саммита Россия - Африка, который пройдет в конце июля.