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Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Уганды

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Уганды Джедже Одонго начали переговоры в Москве, передает в четверг корреспондент ТАСС.

Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Уганды
© РИА Новости

Не исключено, что министры обсудят в том числе подходы к украинскому урегулированию. Уганда входит в группу африканских стран, выступивших, как сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса, с инициативой по урегулированию кризиса на Украине. Лавров в июле 2022 года посетил Уганду, пригласив своего коллегу с ответным визитом приехать в Москву.

Как отметил глава российского МИД, Москва рассчитывает, что президент Уганды примет участие в саммите Россия - Африка.

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