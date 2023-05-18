Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Уганды
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Уганды Джедже Одонго начали переговоры в Москве, передает в четверг корреспондент ТАСС.
Не исключено, что министры обсудят в том числе подходы к украинскому урегулированию. Уганда входит в группу африканских стран, выступивших, как сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса, с инициативой по урегулированию кризиса на Украине. Лавров в июле 2022 года посетил Уганду, пригласив своего коллегу с ответным визитом приехать в Москву.
Как отметил глава российского МИД, Москва рассчитывает, что президент Уганды примет участие в саммите Россия - Африка.