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Лукашенко рассказал, что Россия была готова заключить невыгодный мир с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия готова была заключить невыгодный для нее договор об урегулировании конфликта с Украиной. Об этом сообщает корреспондент белорусского информационного агентства «Белта». По словам Лукашенко, договор был выброшен президентом Украины Владимиром Зеленским в корзину, как только Россия согласилась на мирное урегулирование.

Лукашенко: Россия была готова заключить невыгодный мир с Украиной
© РИА Новости

«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — заявил Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Президент Белоруссии добавил, что проект этого договора до сих пор лежит у него на столе.

Лукашенко напомнил, что три раунда переговоров прошли в Белоруссии, но после президент Украины Владимир Зеленский пожелал перенести их в Турцию. Он предложил вернуться к обсуждению, но разработать новое соглашение. По словам Лукашенко, даже тот, невыгодный для России договор, украинская сторона «выбросила в корзину». Ранее URA.RU писало, что Зеленский уже в прошлом году отказывался от мирного урегулирования конфликта на Украине. До этого момента обе стороны провели ряд безуспешных переговоров.

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