Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist заявил о том, что вступление Украины в НАТО гарантировало бы отказ украинского руководства от решения территориальных споров военным способом и отвечало бы интересам как Киева, так и Москвы.

По его словам, необходимо закончить конфликт «правильно», иначе мир получит «недовольную Россию, а также недовольную Украину» с сильным вооружением. Результат должен быть такой, при котором Украина останется под защитой Европы, констатировал политик.

В свою очередь Дмитрий Медведев, комментируя заявление экс-госсекретаря США, напомнил, что Генри Киссинджеру «через 10 дней 100 лет»

«Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая. Я всегда считал, что для верной оценки ситуации важен учет не гипотетической, а прямой и явной угрозы», - заметил зампред Совбеза России.

По мнению Медведева, последствием принятия Украины в НАТО будет реализация пятой статьи Вашингтонского договора, которая рассматривает агрессию против одного из членов блока как агрессию против всех стран - членов альянса.

«Представим, что Украину приняли в Североатлантический альянс нынешние скудоумные руководители: НАТО уже ведет гибридную войну с нашей страной; украинский националистический режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории; нам придется жестко на это отвечать всеми возможными средствами и…вот вам ст. 5 Вашингтонского договора», - констатировал он.