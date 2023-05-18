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Вячеслав Володин встретился с Александром Лукашенко

Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 мая встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и передал ему теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Володин встретился с Лукашенко
© РИА Новости

Председатель Госдумы поблагодарил белорусского лидера за сохранение общего исторического наследия и памяти о Великой Отечественной войне.

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«Для нас очень важна позиция главы государства, страны, председательствующей в ОДКБ. Сегодня мир все ближе к катастрофе. И каждый должен осознавать, что от нас всех многое зависит. Общие вызовы нас сплачивают. Это момент истины», — сказал Вячеслав Володин.

Со своей стороны Александр Лукашенко отметил, что «сильные мира сего пытаются переделить мир».

«И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее, 17 мая, состоялись первые встречи Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывшими для участия в мероприятиях, после чего спикеры совместно посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, где почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны миллионов советских солдат и мирных жителей.

Заседание Совета ПА ОДКБ пройдет 18 мая, его проведет Вячеслав Володин. Участники заседания обсудят вопросы гармонизации законодательств государств — членов ОДКБ и подготовки модельных законов по противодействию вызовам и угрозам безопасности в зоне ответственности организации. Также в повестке Совета рассмотрение проектов заявлений по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и о противодействии употреблению наркотиков среди детей и молодежи.

ПА ОДКБ была учреждена постановлением председателей парламентов государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) — членов ОДКБ от 16 ноября 2006 года. В состав ПА ОДКБ входят парламентарии всех шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.

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