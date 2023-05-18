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В ЛДПР прокомментировали информацию о смене партийных цветов

Некоторые граждане начали обвинять фракцию ЛДПР в схожести цвета партийного герба с украинским флагом. Подробности о том, собираются ли представители фракции менять партийные цвета, рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

В ЛДПР прокомментировали информацию о смене партийных цветов
© ФедералПресс / Елена Сычева

«Апологетам абсурда и прочим запретителям могу порекомендовать не сдаваться и обратиться, например, к властям Сургута и Нижневартовска – там с официальными городскими флагами тоже что-то, видимо, не то», – отметил депутат.

Кроме того, в пример он привел и флаг ВДВ. Нилов заявил, что ЛДПР не будет менять цвета в символики партии, гимн и герб утверждены давно. Парламентарий подчеркнул, что герб находится в уставе. Цвета фракции созданы еще до того, как появилась независимая Украина, передает РИА «Новости».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал МВД России дать разъяснения, что использование и ношение цветов украинского флага не является основанием для задержания. Даванков назвал этот путь «абсурдным» и отметил, что по такой логике необходимо закрыть сотни брендов за использование цветов флага Украины в логотипах и запретить ЛДПР.

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