Захарова: Россия ответит на требования Чехии оплатить аренду участков посольства РФ
Россия ответит на требования Чехии заплатить за аренду земельных участков посольства РФ за предыдущие три года. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
Напомним, что ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага потребует от Москвы оплатить аренду земельных участков, которые находятся в пользовании посольства России. После этого глава МИД Чехии Ян Липавский уточнил, что власти страны собираются обратиться к РФ с требованием выплатить аренду за предыдущие три года.
В ходе передачи у Захаровой спросили, будет ли Россия предпринимать ответные действия, если власти Чехии пойдут на такой шаг.
«Конечно», — сказала она.
Представитель российского МИД также отметила, что Москва дает соответствующий ответ на каждые подобные действия в отношении РФ.