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Медведев упрекнул Киссинджера за призыв принять Украину в НАТО

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев упрекнул экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал принять Украину в НАТО. Свое видение ситуации бывший премьер-министр России описал в Telegram-канале.

Медведев упрекнул Киссинджера за призыв принять Украину в НАТО
© Lenta.ru

По мнению зампреда Совбеза, Киссинджер в этом вопросе занял неправильную позицию.

«Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще Брежневым (с советским генсеком Леонидом — прим. "Ленты.ру") встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая», — написал Медведев.

Он также объяснил, почему возможное вступление Украины в Североатлантический альянс несет угрозу для России.

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