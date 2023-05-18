Медведев упрекнул Киссинджера за призыв принять Украину в НАТО
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев упрекнул экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал принять Украину в НАТО. Свое видение ситуации бывший премьер-министр России описал в Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Киссинджер в этом вопросе занял неправильную позицию.
«Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще Брежневым (с советским генсеком Леонидом — прим. "Ленты.ру") встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая», — написал Медведев.
Он также объяснил, почему возможное вступление Украины в Североатлантический альянс несет угрозу для России.