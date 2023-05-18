Медведев упрекнул Киссинджера за призыв принять Украину в НАТО

«Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще Брежневым (с советским генсеком Леонидом — прим. "Ленты.ру") встречался. Однако тут он совсем неправ. Он назвал главной угрозой человечеству конфликт США и Китая», — написал Медведев.