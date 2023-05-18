Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян с помощью пропагандистских видеороликов — провокация и часть гибридной войны против России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее стало известно, что В ЦРУ Соединенных Штатов решили создать специальный Telegram-канал, при помощи которого пытается завербовать россиян путем размещения пропагандистских видеороликов.

Антонов назвал подобные действия наглой провокацией американских спецслужб. Он рассказал, что с прошлого года на территории посольства при использовании портала YouTube постоянно всплывает реклама в виде вербовочных роликов от имени ФБР с предложением позвонить по указанным телефонам и стать предателем.

«Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны», — уверен посол.

Он подчеркнул, что провал санкционного блицкрига и осознание невозможности нанесения России военного поражения подтолкнули США к подобным действиям. Таким образом они пытаются «посеять смуту в российском обществе». Однако в России хорошо усвоили уроки истории и не допустят попыток расколоть единство народа.