Дипломат РФ: США намеренно забывают о "пакетном" характере зерновой сделки

Посол России в США Анатолий Антонов назвал откровенным обманом заявления властей США о продлении зерновой сделки. Об этом сообщает Telegram-канал российского посольства в Вашингтоне.
По мнению Антонова, высказывания представителей американской администрации являются возмутительными. Вместо того, чтобы зафиксировать успешное завершение консультаций по сделке, чиновники США вновь бросились критиковать Россию и обвинять ее создании искусственных препятствий на пути поставок зерна в беднейшие страны.
Посол назвал подобные комментарии не просто передергиванием фактов, а откровенным обманом. В Вашингтоне намеренно забывают о "пакетном" характере стамбульских договоренностей и о заложенных в меморандум Россия-ООН конкретных требованиях, которые не выполняются. Антонов имеет ввиду восстановление допуска российских судов в зарубежные порты, нормализацию ситуации со страхованием сухогрузом, снятие барьеров на продажи в нашу страну агрооборудования и технологий, переподключение "Россельхозбанка" к системе "СВИФТ", запуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса".
Российский дипломат назвал лживыми утверждения о том, что украинское зерно поступает в нуждающиеся страны. Он отметил, что из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5%. Российскую же продукцию, включая и гуманитарную, на долгое время задерживают в западных портах. Антонов рекомендовал властям США не выдвигать пустые лозунги, а активнее работать над исправлением дисбалансов на глобальном продовольственном рынке, возникших из-за их односторонних санкций и политических требований. Он подчеркнул, что только при полном учете российских интересов, можно перевести "черноморскую инициативу" на устойчивую основу.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что продление зерновой сделки - это хорошо, но мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив,.