Посол России в США Анатолий Антонов назвал откровенным обманом заявления властей США о продлении зерновой сделки. Об этом сообщает Telegram-канал российского посольства в Вашингтоне.

По мнению Антонова, высказывания представителей американской администрации являются возмутительными. Вместо того, чтобы зафиксировать успешное завершение консультаций по сделке, чиновники США вновь бросились критиковать Россию и обвинять ее создании искусственных препятствий на пути поставок зерна в беднейшие страны.

Посол назвал подобные комментарии не просто передергиванием фактов, а откровенным обманом. В Вашингтоне намеренно забывают о "пакетном" характере стамбульских договоренностей и о заложенных в меморандум Россия-ООН конкретных требованиях, которые не выполняются. Антонов имеет ввиду восстановление допуска российских судов в зарубежные порты, нормализацию ситуации со страхованием сухогрузом, снятие барьеров на продажи в нашу страну агрооборудования и технологий, переподключение "Россельхозбанка" к системе "СВИФТ", запуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Российский дипломат назвал лживыми утверждения о том, что украинское зерно поступает в нуждающиеся страны. Он отметил, что из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5%. Российскую же продукцию, включая и гуманитарную, на долгое время задерживают в западных портах. Антонов рекомендовал властям США не выдвигать пустые лозунги, а активнее работать над исправлением дисбалансов на глобальном продовольственном рынке, возникших из-за их односторонних санкций и политических требований. Он подчеркнул, что только при полном учете российских интересов, можно перевести "черноморскую инициативу" на устойчивую основу.