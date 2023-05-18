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Посольство России в США ответило на слухи о связи Трампа с Москвой

Доклад специального прокурора Министерства юстиции Соединенных Штатов Джона Дарэма о президентских выборах, прошедших в 2016 году, подтвердил, что вопрос связей бывшего главы государства Дональда Трампа с российским властями является фантазией местных чиновников ради внутриполитических целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

Посольство России в США ответило на слухи о связи Трампа с Москвой
© ТАСС

Там заявили, что американские власти решили «разыграть российскую карту во внутриполитических целях». При этом миф о «российском вмешательстве» в выборы тех лет является вакханалией, которая привела к многочисленным антироссийским санкциям, высылкам дипломатов и захвату российской госсобственности. Кроме того, это спровоцировало «обрушение двусторонних отношений».

15 мая спецпрокурор обнародовал доклад, из которого следует, что ни американские правоохранительные органы, ни разведывательное сообщество США не обладали какими-либо подлинными доказательствами сговора Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

В документе говорится, что ФБР не располагало информацией о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал со спецслужбами России. Дарэм указал, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Москвой и что ведомство использовало непроанализированную, неподтвержденную информацию для начала расследования.

Трамп оценил доклад об отсутствии его связей с Россией

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