Доклад специального прокурора Министерства юстиции Соединенных Штатов Джона Дарэма о президентских выборах, прошедших в 2016 году, подтвердил, что вопрос связей бывшего главы государства Дональда Трампа с российским властями является фантазией местных чиновников ради внутриполитических целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

Там заявили, что американские власти решили «разыграть российскую карту во внутриполитических целях». При этом миф о «российском вмешательстве» в выборы тех лет является вакханалией, которая привела к многочисленным антироссийским санкциям, высылкам дипломатов и захвату российской госсобственности. Кроме того, это спровоцировало «обрушение двусторонних отношений».

15 мая спецпрокурор обнародовал доклад, из которого следует, что ни американские правоохранительные органы, ни разведывательное сообщество США не обладали какими-либо подлинными доказательствами сговора Трампа с Россией во время выборов 2016 года.