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Посольство России выступило с обвинением в адрес Вашингтона

Соединенные Штаты делают вид, что не замечают, как Украина, заручившись американской всесторонней поддержкой, не скрывает своих действий террористической направленности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства в США.

Посольство России выступило с обвинением в адрес Вашингтона
© globallookpress.com

По словам дипломатов, Вашингтон предпочитает не видеть, что Киев, «заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий». В дипмиссии выразили возмущение в связи с недавними заявлениями Госдепа США о «якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов».

Посольство отмечает, что американские власти позволяют рассуждать о том, присваивать или нет России, «ведущей борьбу с нацизмом в его самых крайних проявлениях», статус «страны – спонсора терроризма». Российские дипломаты назвали это «исключительным лицемерием».

16 мая руководитель Госдепа США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. Это произошло во время выступления главы американской дипломатии на слушаниях в Конгрессе.

Ранее российские власти завили, что в случае реализации инициативы США о признании РФ государством-спонсором терроризма будут приняты действия. В частности, об отношениях между странами можно будет забыть.

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