Россия приготовилась отменить визы со странами исламского мира

Россия ведет работу по отмене визового режима с рядом государств исламского мира. О готовности страны к отказу от виз заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Михаил Богданов, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия намерена и вовсе отказаться от режима выдачи виз во благо туризма и бизнеса.

«Здесь, конечно, особое место занимает исламский мир — и арабские, и многие африканские страны, которые являются членами Организации исламского сотрудничества», — заключил Богданов на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».