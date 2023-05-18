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Россия приготовилась отменить визы со странами исламского мира

Россия ведет работу по отмене визового режима с рядом государств исламского мира. О готовности страны к отказу от виз заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Михаил Богданов, передает ТАСС.

Россия приготовилась отменить визы со странами исламского мира
© globallookpress.com

Он также подчеркнул, что Россия намерена и вовсе отказаться от режима выдачи виз во благо туризма и бизнеса.

«Здесь, конечно, особое место занимает исламский мир — и арабские, и многие африканские страны, которые являются членами Организации исламского сотрудничества», — заключил Богданов на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран предложил Москве ввести безвизовый режим между двумя странами. В настоящее время официальные лица России еще не дали ответ, уточнил он на пресс-конференции.

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