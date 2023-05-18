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Песков: зерновая сделка была продлена для разблокировки "Россельхозбанка" по принципу SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.

Песков прокомментировал продление зерновой сделки
© ТАСС

По его словам, в настоящее время прорабатываются различные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT для «Россельхозбанка» в рамках зерновой сделки. Пресс-секретарь отметил, что в этой связи сделка и была продлена.

Также Песков добавил, что переговоры по зерновой сделке в части поставок российского аммиака продолжаются.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней. Он добавил, что российская сторона не будет мешать выходу турецких судов из украинских портов, и поблагодарил за это президента РФ Владимира Путина – за поддержку усилий. Постпред РФ при ООН заявил, что Москва согласилась нехотя – не теряя надежды на «решение проблем в реализации» сделки.

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