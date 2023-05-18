Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.

По его словам, в настоящее время прорабатываются различные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT для «Россельхозбанка» в рамках зерновой сделки. Пресс-секретарь отметил, что в этой связи сделка и была продлена.

Также Песков добавил, что переговоры по зерновой сделке в части поставок российского аммиака продолжаются.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.