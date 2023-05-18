Небензя рассказал, почему Москва согласилась на продление зерновой сделки

Москва согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договора, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

По его словам, Россия не потеряла надежду, «что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше».