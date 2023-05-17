"Еще одним примером ненавистнических высказываний и подстрекательства к терроризму стал социологический опрос, организованный украинским агентством новостей УНИАН в официальном Telegram-канале, о том, кто должен быть следующим после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (оба убиты в результате террористических атак) и Захара Прилепина (ранен в результате террористической атаки)", - указал дипломат.