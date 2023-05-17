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РФ распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями главы военной разведки Украины

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо в связи с заявлениями руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать россиян по всему миру".

Как указывается в пояснительной записке постоянного представителя Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль, председательствующей в СБ ООН в этом месяце, письмо за авторством постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи датировано 10 мая. Председатель СБ ООН распространила копию письма среди других членов Совбеза, указывается в заявлении дипломата.

Глава разведки Украины Буданов прокомментировал свои слова об убийстве русских

Опрос украинского агентства УНИАН об убийстве россиян стал еще одним примером подстрекательства к терроризму со стороны Киева, говорится в письме.

"Еще одним примером ненавистнических высказываний и подстрекательства к терроризму стал социологический опрос, организованный украинским агентством новостей УНИАН в официальном Telegram-канале, о том, кто должен быть следующим после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (оба убиты в результате террористических атак) и Захара Прилепина (ранен в результате террористической атаки)", - указал дипломат.

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