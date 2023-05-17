В российском МИДе подтвердили продление «зерновой сделки»
Действие соглашения пролонгировано на два месяца, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По её словам, Москва призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия — ООН по вывозу отечественного зерна и удобрений.
«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность», — сказала дипломат на брифинге.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «зерновая сделка» продлевается ещё на два месяца. Он также поблагодарил Владимира Путина за поддержку предложений Анкары.