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Названа причина ограничений против финских диппредставительств

Ограничения финских диппредставительств в РФ в банковском обслуживании введены в качестве ответной вынужденной меры, рассказал представитель российского посольства в Хельсинки. Об этом пишет РИА «Новости».

Названа причина ограничений против финских диппредставительств
© РИА Новости

Ранее внешнеполитическое ведомство Финляндии заявило о блокировке банковских счетов диппредставительств республики в России.

Представитель пояснил, что Москва, на фоне мер, предпринятых Хельсинки против российских дипломатов, приняла решение об ответных действиях.

По его словам, осенью 2022 года Финляндия оставила российским дипломатам возможность пользоваться только услугами банка «Нордеа», который за любой перевод средств на счет посольства взимает комиссию в размере 5 тыс. евро вне зависимости от суммы перевода.

Российская сторона, отметил дипломат, неоднократно предупреждала Финляндию о недопустимости подобной практики, а также о том, что последуют ответные меры.

На основе принципа взаимности, резюмировал представитель посольства, финским дипмиссиям, в соответствии с нормами Венской конвенции 1961 года, была предоставлена возможность пользоваться российским банком ВТБ.

Ранее сообщалось, что мэрия Варшавы изъяла здание школы у российского посольства. В ответ на это в Москве заявили, что действия Польши не останутся без жестких последствий.

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