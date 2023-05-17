Захарова призвала Ереван и Баку воздерживаться от ведущих к эскалации действий

Москва призвала Ереван и Баку воздерживаться от ведущих к эскалации действий
Обстановка на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась. Москва призывает обе стороны воздерживаться от действий, ведущих к эскалации напряженности. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, в последнее время в период 11-12 мая имели место нарушения режима прекращения огня с обеих сторон на армяно-азербайджанской границе, - сказала она. - В настоящее время ситуация стабилизировалась. Мы призываем азербайджанскую и армянскую стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки".
По словам Захаровой, Россия исходит из того, что решение всех спорных вопросов должно проходить в политико-дипломатической сфере и дипломатическими методами.
"Намерены всячески способствовать этому, в том числе и в ходе намеченной на 19 мая в Москве трехсторонней встречи [глав МИД России, Армении и Азербайджана]", - добавила дипломат.