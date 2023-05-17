Захарова призвала Ереван и Баку воздерживаться от ведущих к эскалации действий

"К сожалению, в последнее время в период 11-12 мая имели место нарушения режима прекращения огня с обеих сторон на армяно-азербайджанской границе, - сказала она. - В настоящее время ситуация стабилизировалась. Мы призываем азербайджанскую и армянскую стороны воздерживаться от провокационных действий и нагнетания обстановки".