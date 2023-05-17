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Захарова подтвердила заморозку банковских счетов финских диппредставительств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о введении ограничений на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в России в качестве зеркальной меры.

Захарова подтвердила заморозку банковских счетов финских диппредставительств
© ТАСС

«Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге», — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что данный шаг является зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счётом только в одном из финских банков.

Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.

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