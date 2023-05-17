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В Госдуме назвали авиасообщение Грузии с Россией костью в горле для ЕС

Решение России и Грузии открыть авиасообщение — кость в горле для Евросоюза, заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал сообщение официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, в котором тот выразил сожаление в связи с решением Тбилиси возобновить взаимные полеты с РФ.

В Госдуме назвали авиасообщение Грузии с Россией костью в горле для ЕС
© Газета.Ru

«Сегодня любые высказывания, любые действия, направленные на налаживание любых взаимоотношений с Россией, вызывают у Евросоюза приступы ярости и ненависти», — отметил парламентарий.

При этом депутат подчеркнул, что Тбилиси и Москва приняли правильное решение.

Накануне национальный авиаперевозчик Грузии Georgian Airways открыл продажу билетов в Москву с 20 мая.

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