В ЛДПР оценили вероятность смены цветов из-за схожести с флагом Украины

ЛДПР не будет менять партийные цвета из-за того, что они схожи с цветами украинского флага. Такое заявление сделал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, его слова приводит Telegram-канал RTVI.

«ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина, и синий и желтый всегда были нашими цветами», — объяснил Нилов.

Оценивая вероятность смены партийной символики, депутат отметил, что фракция использует огромное количество атрибутики, а также флаг и герб, зарегистрированные в сине-желтых цветах. При этом Нилов уточнил, что на территориях новых российских регионов партия использует атрибутику с белым и синим цветом «во избежание недопонимания».

В разговоре с «Лентой.ру» Нилов заявил, что задержания людей в желто-синей одежде за дискредитацию Вооруженных сил России является злоупотреблением правом, если задержанные не выражали это ничем, кроме элементов гардероба. По убеждению парламентария, подобные действия настраивают общество против власти и повышают напряженность в обществе.