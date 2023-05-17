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В ЛДПР оценили вероятность смены цветов из-за схожести с флагом Украины

ЛДПР не будет менять партийные цвета из-за того, что они схожи с цветами украинского флага. Такое заявление сделал заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, его слова приводит Telegram-канал RTVI.

В ЛДПР оценили вероятность смены цветов из-за схожести с флагом Украины
© РИА Новости

«ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина, и синий и желтый всегда были нашими цветами», — объяснил Нилов.

Оценивая вероятность смены партийной символики, депутат отметил, что фракция использует огромное количество атрибутики, а также флаг и герб, зарегистрированные в сине-желтых цветах. При этом Нилов уточнил, что на территориях новых российских регионов партия использует атрибутику с белым и синим цветом «во избежание недопонимания».

В разговоре с «Лентой.ру» Нилов заявил, что задержания людей в желто-синей одежде за дискредитацию Вооруженных сил России является злоупотреблением правом, если задержанные не выражали это ничем, кроме элементов гардероба. По убеждению парламентария, подобные действия настраивают общество против власти и повышают напряженность в обществе.

С начала спецоперации жителей России периодически задерживают за цвета Украинского флага в одежде, украшениях и бытовых предметах. Так, 10 мая стало известно, что Москве задержали индуиста, одетого в синюю куртку и желтые штаны-шаровары. Кроме того, у мужчины с собой была веганская книга, в которой содержались рецепты украинской кухни. До этого по делу о дискредитации Вооруженных сил России был задержан уборщик психоневрологического интерната для престарелых — на мужчину составили протокол после того, как он пришел на работу в желто-синей куртке.

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