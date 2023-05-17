Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему надоело комментировать «стенания из Вашингтона и Брюсселя» о неготовности России к переговорам по Украине, сообщает РИА Новости. Министр подчеркнул, что Москва согласна на диалог с Киевом, но этого не хочет сам президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление Лавров сделал на брифинге по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

«Сам Зеленский заявляет: «с кем мне там в Москве разговаривать». Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ», - напомнил российский министр.

Лавров добавил, что в России пока не видели предложений от Африки и Латинской Америки по украинскому урегулированию, о которых ранее заявили лидеры Бразилии и ЮАР. Он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть их идеи, но на Западе согласны только на план Зеленского, передает ТАСС.

В октябре 2022 года Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Чуть позже Зеленский заявил (СМИ писали, что под давлением США), что Украина согласится на переговоры, если будет соблюдаться ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».