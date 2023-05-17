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Москалькова прокомментировала вопрос возвращения смертной казни

Предусмотренная действующим законом высшая мера наказания в виде пожизненного заключения в отличие от смертной казни может быть гарантией от ошибочного приговора. Такое мнение высказала в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме с докладом о деятельности за 2022 год.

Москалькова прокомментировала вопрос возвращения смертной казни
© РИА Новости

"Если [раньше] в Уголовном кодексе СССР и РФ было установлено либо 15 лет лишения свободы, либо смертная казнь, то сегодня альтернатива совершенно другая - 25 лет, пожизненное заключение. Такая концепция работает, действует, устоялась и может быть гарантией от ошибки незаконного вынесения приговора", - сказала Москалькова.

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