Москалькова прокомментировала вопрос возвращения смертной казни

Предусмотренная действующим законом высшая мера наказания в виде пожизненного заключения в отличие от смертной казни может быть гарантией от ошибочного приговора. Такое мнение высказала в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме с докладом о деятельности за 2022 год.

"Если [раньше] в Уголовном кодексе СССР и РФ было установлено либо 15 лет лишения свободы, либо смертная казнь, то сегодня альтернатива совершенно другая - 25 лет, пожизненное заключение. Такая концепция работает, действует, устоялась и может быть гарантией от ошибки незаконного вынесения приговора", - сказала Москалькова.