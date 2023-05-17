Песков прокомментировал данные Херша о возможном окончании конфликта на Украине

«Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения. Вот это факт, который мы наблюдаем», — сказал Песков, добавив, что не знает, «как воспринимать данные этого журналиста».