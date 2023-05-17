Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области танком ВСУ

"На конкретный вопрос, была ли сегодня обстреляна Белгородская область танком, отвечу конкретно: "Нет". Хотя очень многие СМИ [писали]. Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили - неправда. По поводу фосфорных бомб: следователи были на месте, есть определенные признаки, но для того чтобы говорить, мне нужно подтверждение следственных органов, поэтому [когда] будет результат, то я обязательно сообщу", - сказал Гладков в среду во время прямого эфира в сети "ВКонтакте".