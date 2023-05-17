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Губернатор Белгородской области опроверг сообщения об обстреле региона из танка ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию об обстреле региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) из танка.

Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области танком ВСУ
© РИА Новости

"На конкретный вопрос, была ли сегодня обстреляна Белгородская область танком, отвечу конкретно: "Нет". Хотя очень многие СМИ [писали]. Мы взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками, перепроверили - неправда. По поводу фосфорных бомб: следователи были на месте, есть определенные признаки, но для того чтобы говорить, мне нужно подтверждение следственных органов, поэтому [когда] будет результат, то я обязательно сообщу", - сказал Гладков в среду во время прямого эфира в сети "ВКонтакте".

Ранее несколько СМИ сообщили, что приграничный поселок в Волоконовском районе обстреляли из танка ВСУ. Отмечалось, что якобы было выпущено 12 снарядов. Также 16 мая некоторые СМИ сообщали об обстреле поселка в Валуйском районе фосфорными снарядами.

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