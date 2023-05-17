Песков высказался о допустимости сочетания желтого и синего цветов

Вопрос о допустимости сочетания синего и желтого цветов должно разъяснить МВД. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Госдуме призвали уточнить, является ли ношение или демонстрация синего и желтого цветов основанием для задержания и привлечения к юридической ответственности. Поводом к этому послужила жалоба директора одной из российских школ на цветные косички ученицы.

Представитель Кремля не увидел формальных оснований для преследования за сине-желтые цвета.

«Вместе с тем, конечно, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда», — сказал он.