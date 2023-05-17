В Кремле отреагировали на слова Херша о стремлениях Европы склонить Украину к миру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа европейских стран во главе с Польшей склоняет президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия даже ценой своей отставки.
"Я не знаю, какие данные у этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты", - отметил Дмитрий Песков.
Среди очевидных фактов он назвал продолжение поставок Украине западного оружия, а также повышение уровня его тактико-технических характеристик.
"Вот это факты, которые мы наблюдаем", - подчеркнул представитель Кремля.
Добавим, что по данными Сеймура Херша, в эту группу стран, призывающих Киев прекратить конфликт, входят также Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. По словам журналиста, украинский президент не поддается на уговоры и начинает терять поддержку соседей.