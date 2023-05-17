В Кремле отреагировали на слова Херша о стремлениях Европы склонить Украину к миру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в среду ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа европейских стран во главе с Польшей склоняет президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия даже ценой своей отставки.