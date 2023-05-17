В Кремле указали на рост объема поставок оружия Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение на сайте американского журналиста Сеймура Херша о том, что европейские страны тайно призывают Киев остановить конфликт, но отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, только увеличился.

"Я не знаю, какие данные у этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Вот это факты, которые мы наблюдаем", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее в этот день американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте сообщил, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт, даже если для этого тому необходимо уйти в отставку. Херш уточнил, что в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности, Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. При этом, указывает журналист, украинский президент не идет на это и начинает терять поддержку соседей.

Как отмечает Херш, одной из главных причин, почему европейские страны хотят завершения конфликта, являются "более пяти миллионов украинцев", которых приняли соседние страны.