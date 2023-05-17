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В Кремле указали на рост объема поставок оружия Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение на сайте американского журналиста Сеймура Херша о том, что европейские страны тайно призывают Киев остановить конфликт, но отметил, что поток вооружений, поставляемых Западом на Украину, только увеличился.

В Кремле указали на рост объема поставок оружия Украине
© РИА Новости

"Я не знаю, какие данные у этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых вооружений. Вот это факты, которые мы наблюдаем", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее в этот день американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своем сайте сообщил, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт, даже если для этого тому необходимо уйти в отставку. Херш уточнил, что в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности, Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. При этом, указывает журналист, украинский президент не идет на это и начинает терять поддержку соседей.

Как отмечает Херш, одной из главных причин, почему европейские страны хотят завершения конфликта, являются "более пяти миллионов украинцев", которых приняли соседние страны.

Ранее Херш утверждал, что, по информации его источников, Украина находится в сложном положении, а продолжительность конфликта зависит только от того, каким числом соотечественников готов пожертвовать Зеленский. Он также добавил, что конфликт продолжается, потому что президент США Джо Байден "решил победить на Украине". В то же время, по данным Херша, американский лидер получает неполные разведданные о конфликте, так как часть материалов спецслужб США до него не доходит.

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