Путин поучаствовал в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара

— Сегодня же мы являемся свидетелями того, что эта идея — которая, действительно, имеет уже 20-летние корни, может быть — но эта идея начала воплощаться в жизнь наконец. Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра, — сказал глава государства.