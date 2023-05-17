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Путин поучаствовал в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара

Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара. Российский лидер подключился по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Путин поучаствовал в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара
© Администрация президента РФ

— Сегодня же мы являемся свидетелями того, что эта идея — которая, действительно, имеет уже 20-летние корни, может быть — но эта идея начала воплощаться в жизнь наконец. Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра, — сказал глава государства.

Путин отметил, что строительство дороги даст возможность наладить прямое и беспрерывное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север–Юг».

С российской стороны соглашение подпишет министр транспорта Виталий Савельев, с иранской — министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш, сообщает сайт Кремля.

Недавно авторы 19FortyFive написали, что Соединенным Штатам Америки стоит забеспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном. По их мнению, странам западного мира нужно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси.

Стоит ли ожидать развития отношений в различных сферах между Тегераном и Москвой — в материале «Вечерней Москвы».

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