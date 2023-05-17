Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК) представила новый логотип Единого дня голосования. Об этом этом в среду, 17 мая, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы в России состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. В этот день пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу.

По ее словам, на логотипе изображена буква V в цветах флага — как символ поддержки воинов, которые сражаются за Россию в зоне спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

24 апреля Элла Памфилова заявила о заинтересованности срыва выборов президента России в марте 2024 года недружественными странами Запада. Однако явка на выборы президента будет высокой из-за их особой значимости как для РФ, так и для остального мира.