Лавров заявил, что РФ и США не общаются на уровне глав МИД

Между Россией и США в настоящее время нет контактов на уровне руководителей МИД. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград".

"Мы не общаемся на уровне министров", - заявил Лавров, текст интервью с которым был опубликован на сайте МИД.

Министр отметил, что Вашингтон периодически контактирует с помощником российского президента Юрием Ушаковым. По его словам, основной темой этих контактов являются просьбы в освобождении американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича. Министр также добавил, что иногда обсуждается тема работы российских и американских дипломатов.