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Путин: Россия сражается с прямыми последователями нацистов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках спецоперации российские военные сражаются с прямыми последователями нацизма. Об этом президент сказал в послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что 26 Ияра - День спасения и освобождения - напоминает о «беспримерном подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, сокрушивших нацизм».

Президент подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны понимать, что попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии приводит к разрушительным последствиям.

«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», - сказал президент.

Ранее Путин заявил, что на Украине Россия дала упреждающий отпор агрессии. Он назвал решение начать спецоперацию «единственно правильным», так как столкновение с «нацистами, бандеровцами было неизбежно».

Путин назвал причину нынешней катастрофы на Украине

Президент назвал украинской народ главной жертвой «возгонки ненависти к русским» и подчеркнул, что Россия всегда с уважением и теплотой относились к украинцам.

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