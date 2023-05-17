Путин: Россия сражается с прямыми последователями нацистов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках спецоперации российские военные сражаются с прямыми последователями нацизма. Об этом президент сказал в послании российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что 26 Ияра - День спасения и освобождения - напоминает о «беспримерном подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, сокрушивших нацизм».

Президент подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны понимать, что попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии приводит к разрушительным последствиям.

«Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», - сказал президент.

Ранее Путин заявил, что на Украине Россия дала упреждающий отпор агрессии. Он назвал решение начать спецоперацию «единственно правильным», так как столкновение с «нацистами, бандеровцами было неизбежно».