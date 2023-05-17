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Захарова заявила, что Зеленский визитами на Запад пытается реанимировать интерес к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, совершая визиты в западные страны, пытается реанимировать интерес к тому, что происходит на украинской территории. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова назвала цель поездок Зеленского в Европу
© РИА Новости

"Интерес к тому, что творится на территории Украины катастрофически падает. <...> Зеленского возят просто как будто на гастроли по странам <...> и каким-то образом пытаются реанимировать этот интерес в виде какого-то понимания, сочувствия, поддержки, людям же нужно как-то объяснить", - сказала она.

Захарова отметила, что украинский кризис касается практически каждой страны, поэтому у людей встает вопрос: "Извините, а когда же это все завершится?" И этот вопрос они (страны мира - прим. ТАСС) адресуют западным лидерам, понимая, что именно они находятся в авангарде этой ситуации".

"А второе - они задают все больше и больше неудобных вопросов: "А почему они должны из своего кармана оплачивать весь этот цирк?" Потому что это цирк, это трагедия для нас для всех", - добавила дипломат.

В воскресенье Зеленский находился в Париже, где встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. До этого он посетил Германию, обсудив увеличение военной помощи Киеву. Далее президент Украины побывал с визитом в Риме и Ватикане, встретившись с итальянским руководством и с Папой Римским Франциском. Также он посетил Великобританию и провел переговоры с премьером страны Риши Сунаком.

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