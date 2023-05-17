Лавров заявил, что нынешнее руководство ФРГ унаследовало нацистские гены

"Они себя ассоциируют с неонацистским режимом, не скрывающим свои линии на реабилитацию преступников, марши батальонов "Азов" (запрещен в РФ) с эсэсовской символикой, с шевронами и под знаменами, прямо списанными со штандартов гитлеровской Германии и нацистских символов. Все это пропускается мимо ушей", - добавил он.