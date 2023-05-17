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Лавров заявил, что нынешнее руководство ФРГ унаследовало нацистские гены

Нынешнее руководство Германии унаследовало нацистские гены в большом количестве, это видно по его поступкам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград", которое опубликовано в среду на сайте дипведомства.

Лавров заявил, что нынешнее руководство ФРГ унаследовало нацистские гены
© Пресс-служба МИД РФ

"Глядя на поступки детей немецких военных и эсэсовцев, которые сейчас руководят Германией, абсолютно подтверждая принцип, что дети не отвечают за родителей, дедушек и бабушек, видно, что нынешнее немецкое руководство в большом количестве унаследовало нацистские гены", - сказал он.

По словам министра, руководство ФРГ, заявляя, что Украина проливает кровь за европейские ценности, "ассоциирует себя с неонацистским режимом".

"Они себя ассоциируют с неонацистским режимом, не скрывающим свои линии на реабилитацию преступников, марши батальонов "Азов" (запрещен в РФ) с эсэсовской символикой, с шевронами и под знаменами, прямо списанными со штандартов гитлеровской Германии и нацистских символов. Все это пропускается мимо ушей", - добавил он.

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