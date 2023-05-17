Захарову возмутила реакция ООН на слова Буданова об убийствах россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию Стефана Дюжаррика, пресс-секретаря генсека ООН, на признание Украины в организации терактов в России. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее в одном из интервью ответил на вопрос, кто в РФ мог бы стать мишенями для украинских спецслужб. Он заявил, что украинская разведка уже «достала многих» публичных россиян.

Отвечая на вопрос о том, входит ли в этот список писатель и политик Захар Прилепин, Буданов заявил, что «не может подтвердить это или опровергнуть». 6 мая в Нижегородской области взорвали машину Прилепина. Прилепин пострадал, его водитель погиб. По подозрению в причастности к подрыву машины арестовали Александра Пермякова, он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Дюжаррика попросили прокомментировать слова Буданова об убийствах известных россиян. Представитель генсека ООН заявил, что не видел этих заявлений, но подчеркнул, что в ООН осуждают теракты.

«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов», - сказал Дюжаррик.

Захарова назвала заявление «вопиющим фактом непрофессионализма». По ее мнению, это должно стать предметом разбирательства в секретариате ООН.

«На это абсолютно четкое, лобовое признание [Буданова - прим.ред.] Организация Объединенных Наций - не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата - не смогла дать никакого ответа. Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно, нет других слов, которые могли бы описать», - подчеркнула она.