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Володин назвал английский язык мертвым и призвал говорить на национальных языках

Председатель ПА ОДКБ и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на заседании совета в Минске заявил, что английский язык сегодня «мертвы». Его словам приводит РИА Новости.

Володин назвал английский язык мертвым
© РИА Новости

Таким образом парламентарий прокомментировал выступление на русском языке на совете представителя Китая.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло», — высказал мнение Володин.

Он также назвал Китай ярким примером сохранения национальной культуры, традиции.

Спикер Госдумы также добавил, что в недавней поездке в Индию он заметил, что там должностные лица говорят на своем родном языке хинди, не используют английский.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал создать единое языковое пространство и для начала избавиться от «глупых заимствований и англицизмов».

По его словам, за иностранной лексикой чиновники «маскируют отсутствие содержательных мыслей», молодежь уже не знает русских синонимов, а русскую речь вытесняет «исковерканный английский».

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