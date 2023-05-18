Володин назвал английский язык мертвым

Председатель ПА ОДКБ и спикер Государственной думы России Вячеслав Володин на заседании совета в Минске заявил, что английский язык сегодня «мертвы». Его словам приводит РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал выступление на русском языке на совете представителя Китая.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло», — высказал мнение Володин.

Он также назвал Китай ярким примером сохранения национальной культуры, традиции.

Спикер Госдумы также добавил, что в недавней поездке в Индию он заметил, что там должностные лица говорят на своем родном языке хинди, не используют английский.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал создать единое языковое пространство и для начала избавиться от «глупых заимствований и англицизмов».