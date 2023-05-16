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МИД: решение по зерновой сделке будет базироваться на интересах России

Соблюдение российских интересов будет находиться в основе принятия Россией решения по пролонгации или завершению зерновой сделки, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Прайм».

МИД: решение по зерновой сделке будет базироваться на интересах России
© РИА Новости

«Эта договоренность напрямую увязана с соблюдением российских интересов», - подчеркнула Захарова.

Посол Украины в Турции анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке

Представитель МИД уточнила, что Москва исключает какой-либо отход от соблюдения условий, прописанных в многостороннем соглашении.

Вместе с тем, отметила дипломат, не следует предвосхищать события, необходимо дать экспертам возможность доработать.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке. Дипломат предположил, что они пройдут успешно.

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