МИД: решение по зерновой сделке будет базироваться на интересах России

Соблюдение российских интересов будет находиться в основе принятия Россией решения по пролонгации или завершению зерновой сделки, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Прайм».

«Эта договоренность напрямую увязана с соблюдением российских интересов», - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД уточнила, что Москва исключает какой-либо отход от соблюдения условий, прописанных в многостороннем соглашении.

Вместе с тем, отметила дипломат, не следует предвосхищать события, необходимо дать экспертам возможность доработать.