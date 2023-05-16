Медведев призвал ускорить работу по достижению технологической независимости РФ

Россия пока сильно зависит от технологий недружественных стран, поэтому нужна энергичная работа по достижению технологической независимости. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

"Несмотря на достигнутые результаты, зависимость от иностранных технологий в целом остается достаточно серьезной, в основном это компании из не самых для нас дружественных стран, которые объявили нам технологическую блокаду", - констатировал Медведев.

Он уточнил, что к такой продукции у России "либо доступ закрыт, либо сильно усложнен".

"Для нас очень важно энергично вести работу по замене зарубежного оборудования на отечественные аналоги", - указал заместитель председателя Совбеза.