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Медведев призвал энергично вести работу по достижению технологической независимости России

Россия пока сильно зависит от технологий недружественных стран, поэтому нужна энергичная работа по достижению технологической независимости. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

Медведев призвал ускорить работу по достижению технологической независимости РФ
© РИА Новости

"Несмотря на достигнутые результаты, зависимость от иностранных технологий в целом остается достаточно серьезной, в основном это компании из не самых для нас дружественных стран, которые объявили нам технологическую блокаду", - констатировал Медведев.

Он уточнил, что к такой продукции у России "либо доступ закрыт, либо сильно усложнен".

"Для нас очень важно энергично вести работу по замене зарубежного оборудования на отечественные аналоги", - указал заместитель председателя Совбеза.

На нынешнем заседании он предложил обсудить, "какие дополнительные решения могут потребоваться для обеспечения технологической независимости". Среди таких решений Медведев назвал вопросы, связанные с финансированием, внесением изменений в нормативную базу, а также "вопросы ответственности за достижение планируемых результатов".

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