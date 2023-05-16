Госдеп отреагировал на восстановление авиасообщения между РФ и Грузией

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель отреагировал на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией. Его слова передает РИА Новости.

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«Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность», — сказал Патель.

По его словам, беспокоиться будут не только США и другие западные страны, но и работающие в Грузии компании в том случае, если грузинские аэропорты «обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения».

Патель заявил, что, по мнению США, «сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией», так как «все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации». Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией и в случае необходимости примет меры.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с решением Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По его словам, этот шаг вызывает опасения за курс интеграции страны в европейское экономическое и политическое пространство.