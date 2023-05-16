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В МИДе России назвали сроки визита спецпредставителя КНР в Москву

Ли Хуэй прибудет в российскую столицу к концу месяца, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

В МИДе России назвали сроки визита спецпредставителя КНР в Москву
© РИА Новости

«Он завершит ознакомительный визит в Киев, после этого по программе — Берлин, Париж и Варшава. В конце месяца Ли Хуэй приедет к нам. Идея в том, чтобы познакомить эти страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии», — заявил ТАСС Руденко.

Дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что спецпредставитель КНР по делам Евразии поделится впечатлениями от поездки в Киев и Европу.

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