В МИДе России назвали сроки визита спецпредставителя КНР в Москву

«Он завершит ознакомительный визит в Киев, после этого по программе — Берлин, Париж и Варшава. В конце месяца Ли Хуэй приедет к нам. Идея в том, чтобы познакомить эти страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии», — заявил ТАСС Руденко.