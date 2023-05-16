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В СФ прокомментировали решение Польши о переименовании Калининграда

Идеи о "переименовании" Калининграда в странах Прибалтики и Польше специально выдвигают для того, чтобы добиться от России бурной реакции. Также инициаторы таких решений пытаются привлечь внимание к себе и повысить собственную значимость. Такое мнение высказал журналистам глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

В СФ прокомментировали решение Польши о переименовании Калининграда
© РИА Новости

"Это надо иметь в виду, но они же специально и тявкают, чтобы реакцию получить чересчур бурную. Во-первых, это их значимость повышает, а во-вторых, они тем самым вносят некий дискурс, который нам совершенно не нужен", - сказал Климов после выездного заседания комиссии, которое состоялось в Калининграде во вторник.

Он отметил, что в России никому не надо объяснять, что город называется Калининградом, отметив, что в РФ "тоже могут вспомнить другие исторические имена, факты, и никому мало не покажется".

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков отметил, что на выездном заседании рассмотрели в том числе результаты социальных опросов жителей региона.

"Главный вывод из этих опросов: что общество калининградское, да и в целом наше общество в России очень консолидировано. <…> Есть понимание, что Калининград является частью большой страны и у этой страны есть серьезные задачи", - сказал он.

Ранее в Польше комиссия по стандартизации географических названий за границами страны, действующая при главном геодезисте государства, приняла решение, что для российского Калининграда будет использоваться исключительно польское название Крулевец, ссылаясь на то, что "Калининград" якобы является искусственным названием, не связанным с городом и регионом.

Затем похожую идею выдвинули в Литве, где депутаты парламента обратились в Государственную комиссию по языку с просьбой изменить нынешний литовский вариант названия Калининграда на Караляучус.

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