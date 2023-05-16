Чубайс опроверг сообщения о планах получить постоянное удостоверение личности в Израиле

Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс опроверг сообщения израильских СМИ об обмене им в Израиле временного удостоверения личности на постоянное. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.

Ранее портал Detaly сообщил, что Чубайс вместе с женой подал запрос в МВД Израиля на получение постоянных документов страны. Указывалось, что речь идет об обмене временного удостоверения личности на постоянное биометрическое. Кроме того портал заявлял, что Чубайсу принадлежит «минимум один объект недвижимости» в Израиле.