Чубайс опроверг сообщения о планах получить постоянное удостоверение личности в Израиле
Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс опроверг сообщения израильских СМИ об обмене им в Израиле временного удостоверения личности на постоянное. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.
Ранее портал Detaly сообщил, что Чубайс вместе с женой подал запрос в МВД Израиля на получение постоянных документов страны. Указывалось, что речь идет об обмене временного удостоверения личности на постоянное биометрическое. Кроме того портал заявлял, что Чубайсу принадлежит «минимум один объект недвижимости» в Израиле.
По словам Чубайса, ни одно из утверждений СМИ «не соответствует действительности».